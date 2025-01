Giochi, Taranto verrà commissariata

La decisione diventerà ufficiale nei prossimi giorni. Come anticipato da CosmoPolis sono ben quattro gli impianti cittadini sui quali si è fermi. Mancano i progetti, le gare d’appalto non sono mai partite. E’ tutto così imbarazzante. Taranto non avrebbe meritato un’onta del genere

La situazione è grave ma non è seria, avrebbe detto Ennio Flaiano. In questo caso, invece, la situazione è tanto grave quanto seria. Ben oltre le previsioni – e l’immaginazione – del satirico scrittore abruzzese. Sui Giochi, si procede con passo deciso verso il commissariamento del Comune di Taranto. Tale scelta verrà ratificata la prossima settimana. Come anticipato da CosmoPolis nei giorni scorsi, sono ben quattro gli impianti sportivi sui quali si è fermi. Nella fattispecie: il Centro Magna Grecia, il Campo Scuola Salinella, il PalaMazzola e il Campo comunale di Talsano. Mancano i progetti, non sono state avviate le gare d’appalto a poco più di un anno e mezzo dall’avvio della manifestazione sportiva internazionale. Il tempo è scaduto e (ri)scaduto.

Un disastro politico-amministrativo, insomma, senza eguali. Imbarazzante. Ancora più difficile da comprendere se si considera che, il sindaco Melucci, già a giugno del 2023 affermava che tutto fosse in regola. Che il Comune avesse i progetti. Che le procedure d’appalto potessero partite da lì a poco. Non era vero niente. E, la richiesta di una proroga ulteriore di quattro mesi, manifestata dal primo cittadino jonico al commissario Ferrarese solo l’altro giorno, alla presenza del presidente Malagò, sta a dimostrarlo.

Il Comune che organizza l’evento del 2026, capofila di un sistema che coinvolge altri ventiquattro municipi, ben quattro province pugliesi, verrà commissariato. Divenendo l’ultimo pur essendo il primo. Si tratta del secondo commissariamento in soli due anni: prima i Giochi, intesi come manifestazione, adesso la città (per quel che le competava fare e non ha fatto). Taranto non avrebbe meritato un’onta del genere. Una tale strafottenza istituzionale. Ma questi sono (e siamo). E con questi dobbiamo fare il presepe. Non solo i Giochi…