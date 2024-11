Giorgia Meloni arriva a Bari per la firma del Patto di Coesione con la Puglia

Investimenti da 6 miliardi per lo sviluppo della Regione: incontro con i rappresentanti locali con focus su infrastrutture, trasporti e sanità

Questa mattina, la Regione ha accolto la premier Giorgia Meloni, giunta a Bari per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Puglia. L’evento, svoltosi presso il palazzo del Consiglio Regionale in via Gentile, marca il via a investimenti per circa 6 miliardi di euro destinati allo sviluppo della regione.

La presidente del Consiglio ha incontrato il governatore Michele Emiliano, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e il sindaco di Bari, Vito Leccese. Presente all’incontro anche il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, il quale, con questa cerimonia, chiude il suo mandato nel governo Nazionale, in vista del nuovo impegno come commissario europeo e vice presidente esecutivo della Commissione Ue a partire da dicembre.

I progetti finanziati

Durante la cerimonia, sono stati illustrati i progetti specifici che beneficeranno di questo massiccio iniettivo di fondi. Tra le iniziative più rilevanti figurano: 498,5 milioni di euro destinati al supporto delle imprese locali, sostanziali investimenti nel settore dei trasporti inclusa la camionale per il porto di Bari e la realizzazione dell’armamento ferroviario della Fse, oltre a importanti progetti per la tutela e il rinnovo dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Particolare enfasi è stata data alla modernizzazione infrastrutturale, con 275 milioni di euro specificatamente allocati per il corridoio plurimodale Maglie-Santa Maria di Leuca (statale 275) e 84 milioni di euro destinati alla ristrutturazione delle aree industriali pugliesi. Nel settore sanitario e educativo, verranno realizzati progetti per il miglioramento delle strutture esistenti e per l’edificazione di nuove infrastrutture come l’ampliamento del Policlinico di Bari.

“Questi ultimi giorni di lavoro sono stati infernali. Però alla fine ce l’abbiamo fatta e quindi la crescita dell’economia pugliese potrà continuare – ha dichiarato Michele Emiliano – Siamo la prima regione italiana per crescita del prodotto interno lordo, che è un record che una regione del sud non aveva praticamente mai avuto nella storia”.

La Premier Meloni è intervenuta sullo spazioporto di Grottaglie, scherzando con il Governatore pugliese, citando uno degli interventi più importanti che saranno finanziati con l’accordo di sviluppo e coesione. “Voglio ricordare lo spazioporto di Taranto Grottaglie, la prima infrastruttura nazionale dedicata ai voli orbitali e suborbitali, cioè alle missioni spaziali, praticamente Michele Emiliano come Elon Musk. – Afferma – La Puglia diventa centrale in quella che è una delle grandi sfide dei domini geopolitici del futuro, spazio e fondali marini”.