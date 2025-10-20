lunedì 20 Ottobre 25
Vincenzo Carriero

Giravolta spaziale

Politica

Schlein blocca la candidatura di Giorno?

Nelle ultime ore la possibilità che il vicesindaco di Taranto sia candidato al prossimo Consiglio regionale sarebbe stata messa in discussione dalla segreteria nazionale...
Regionali, Quarto si scaglia contro Mazzarano

di Angelo Nasuto La campagna elettorale per le regionali si accende: tra ex sindaci e consiglieri, cinque candidati massafresi si contendono lo stesso elettorato La campagna...
Parte la Cardiologia all’ospedale “Giannuzzi” di Manduria

Otto posti di degenza e quattro posti di terapia intensiva completano l'offerta sanitaria sul territorio Questa mattina è stata ufficialmente presentata la struttura complessa di...
