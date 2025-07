Giunta comunale, trovata la sintesi

Dopo la riunione di questa sera con il gruppo dirigente del Pd, il sindaco Bitetti avrebbe composto il puzzle dell’esecutivo cittadino. CosmoPolis come suo costume, in anteprima, vi riporta l’elenco dei nuovi – e possibili – assessori. E la distribuzione degli incarichi nelle municipalizzate

Trovata la quadra sulla nuova Giunta comunale di Taranto. La riunione tenuta in serata con il gruppo dirigente del Pd avrebbe superato le ultime resistenze. Limato gli angoli più spigolosi. E acceso il tanto sperato semaforo verde affinché la coalizione di centrosinistra possa mettersi in marcia. Questi i nomi che dovrebbero comporre l’esecutivo cittadino: Giorno (con delega di vicesindaco), Lonoce (Lavori Pubblici), un’esterna in quota Di Gregorio, Gravame (Ambiente), Mele, Cataldino, Gira (Partecipate), Cosa (Polizia municipale), Lincesso (Politiche Sociali).

A presiedere il Consiglio comunale sarà, invece, Gianni Liviano. Il prossimo presidente di Kyma Mobilità dovrebbe essere Alfredo Spalluto, in quota al consigliere del presidente Emiliano: Mino Borraccino. Sula poltrona più importante di Kyma Ambiente siederà un referente della Democrazia Cristiana, il partito dell’onorevole Michele Tucci. All’Infrataras andrà un esponente dell’appena nato partito liberaldemocratico, rappresentato a Taranto dall’ex assessore Fabrizio Manzulli.