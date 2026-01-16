Giunta Decaro, Emiliano sarà il consigliere del Presidente

Cresce l’attesa per l’ufficialità sulla squadra regionale, nel pomeriggio le nomine. Emiliano resta tra i fedeli e si occuperà delle vertenze

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha nominato stamattina consigliere giuridico della presidenza l’ex governatore Michele Emiliano.

Nel pomeriggio sono convocati in presidenza i nuovi assessori per l’ufficializzazione delle nomine. Emiliano si occuperà anche dell’analisi, studio e interpretazione delle norme nazionali ed europee che hanno riflessi sulle competenze regionali, con particolare riferimento alle crisi industriali, politiche del lavoro, politiche sociali e sicurezza urbana.