Giunta Decaro: le deleghe dei dieci assessori

Politica

Nuova giunta regionale: quattro donne e sei uomini

CP -
Quattro assessorati vanno al Partito Democratico, due alla lista Decaro Presidente, uno al Movimento 5 Stelle che ha anche la vicepresidenza della giunta e...
Sosta cittadina, Bitetti: “Le strisce blu resteranno dove servono”

CP -
Interviene il primo cittadino per alcune precisazioni In merito alla riorganizzazione della sosta cittadina interviene il Sindaco Piero Bitetti. "Preciso che le strisce blu resteranno...
Rottamazione cartelle esattoriali, Tacente: ” Taranto ha bisogno di risposte rapide e concrete”

CP -
Il consigliere comunale chiede all'Amministrazione di assumere una posizione chiara e di lavorare, senza tentennamenti, per individuare una soluzione che consenta al Comune di...
