Giunta Decaro: le deleghe dei dieci assessori

Volti nuovi e riconferme, ma nessuno dei rieletti ha la stessa delega precedente. Unico tarantino Donato Pentassuglia

Il presidente Decaro ha assegnato ieri le deleghe ai componenti della sua squadra di governo.

“Siamo qui – ha detto – da ospiti del Palazzo del Consiglio regionale, per compiere il primo passo di un percorso che durerà cinque anni. Un percorso con una squadra unita di assessori e consiglieri, che camminano insieme al servizio della Puglia. Di tutta la Puglia. Io sono il Presidente della Regione, ma sarò Assessore insieme a loro e tra loro”.

Sono otto i consiglieri eletti,due esterni. Tra loro sette sono i volti nuovi, tre i rieletti.

Questi i nuovi componenti dell’esecutivo e le loro deleghe:

Donato Pentassuglia, assessore Salute e al Benessere

58 anni, di Martina Franca. Dal 2020 al 2025 ha ricoperto il ruolo di assessore regionale all’Agricoltura.

Deleghe: Programmazione sanitaria regionale; Sanità territoriale; Prevenzione; Stili di vita; Sanità digitale; Integrazione socio-sanitaria; Benessere animale.

Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità

Di Foggia, avvocato civilista, 44 anni. È già stato assessore alla Sanità da ottobre del 2024.

Deleghe: Pianificazione della mobilità regionale; Trasporto Pubblico Locale; Mobilità sostenibile; Intermodalità ed integrazione tariffaria; Infrastrutture per la mobilità; Logistica e merci; Lavori pubblici; Risorse idriche e Autorità idraulica; Portualità e retroporti; Aeroporti; Sicurezza stradale; Mobilità scolastica e universitaria; Demanio; Difesa del suolo e rischio sismico.

Cristian Casili, assessore al welfare e allo sport Salentino 49 anni, agronomo.

Deleghe: Programmazione delle politiche sociali e sociosanitarie; Inclusione sociale e lotta alle povertà; Politiche per l’infanzia, le famiglie e la genitorialità; Politiche per le disabilità e la vita indipendente; Politiche per gli anziani e l’invecchiamento attivo; Sport ed impiantistica sportiva; Economia civile; Promozione del Terzo Settore; Servizio Civile; Politiche di integrazione; Politiche giovanili.

Debora Ciliento, assessore all’ ambiente e clima

49 anni, originaria di Trani, insegnante.Dal 2024 è stata assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile.

Deleghe: Tutela ambientale; Politiche climatiche e adattamento ai cambiamenti climatici; Programmazione energetica e transizione ecologica; Ciclo dei rifiuti ed economia circolare; Tutela e valorizzazione delle aree protette; Educazione ambientale; Salvaguardia della biodiversità; Gestione delle emergenze.

Marina Leuzzi, assessore all’Urbanistica e alla casa

Di Trani, Ingegnere edile, 38 anni.

Deleghe: Urbanistica e pianificazione territoriale; Città pubblica e spazi collettivi; Edilizia Residenziale Pubblica; Rigenerazione urbana e territoriale; Politiche per l’accesso alla casa e l’abitare; Aree interne; Politiche per il paesaggio; Politiche per il mare e la costa.

Silvia Miglietta, assessore alla Cultura e alla Conoscenza. Di Lecce, 52 anni, consigliera comunale.

Deleghe: Politiche culturali; Sostegno alle industrie culturali e creative; Patrimonio culturale materiale e immateriale; Biblioteche, teatri, archivi e luoghi della cultura; Politiche scolastiche; Diritto alla Studio; Residenze universitarie; Politiche per l’Università e la Ricerca; Educazione civica e affettiva; Accessibilità culturale e formazione dei pubblici; Pace; Politiche di genere; Diritti civili; Partecipazione; Politiche migratorie; Legalità e Antimafia sociale.

Sebastiano Leo: assessore al Bilancio e al Personale

Del Salento, commercialista, 64 anni, già assessore all’Istruzione, nella giunta Emiliano.

Deleghe: Bilancio e finanza regionale; Personale; Affari generali e appalti; Performance e valutazione; Digitalizzazione interna; Patrimonio; Provveditorato.

Francesco Paolicelli: assessore all’ Agricoltura e allo Sviluppo Rurale

41 anni, di Altamura. E’ stato vice capo di Gabinetto e già nello staff di Decaro sindaco.

Deleghe: Sviluppo rurale; Agricoltura e zootecnia; Filiere agro-alimentari; Agro-ecologia; Gestione dell’acqua in agricoltura; Foreste e silvicoltura; Tutela del suolo agricolo; Biodiversità agricola; Sicurezza rurale; Promozione delle tipicità agro-alimentari; Politiche del Cibo.

Graziamaria Starace, assessore al Turismo e alla Promozione

Di Vieste, 50 anni. Già assessore al turismo del comune di Vieste Deleghe: Politiche per il turismo e la promozione; Sostegno all’industria turistica; Destinazioni turistiche; Turismo sostenibile; Regolazione dei flussi; Turismo culturale e rurale; Turismo lento e cammini; Eventi strategici a valenza turistica; Cooperazione internazionale.

Eugenio Di Sciascio: assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro

Di Bari, 62 anni, ex rettore del Politecnico di Bari e vicesindaco di Bari.

Deleghe: Sviluppo economico territoriale; Filiere produttive strategiche; Politiche industriali; Attrazione degli investimenti; Innovazione e trasferimento tecnologico; Politiche per l’energia; Politiche per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese; Economia di prossimità, commercio e artigianato; Politiche attive per il lavoro; Formazione professionale.