Giunta pugliese: si va verso l’ esclusione di Emiliano?

All’ ex governatore della Puglia sarà proposto un incarico da consigliere politico

Ad una settimana dalla proclamazione del nuovo Presidente della Puglia, sembrerebbe esserci la prima decisione di Decaro: tra gli assessori non comparirà il nome del suo predecessore, Michele Emiliano. Lo avrebbe reso noto ieri sera in una telefonata ma è atteso per oggi l’ incontro e la comunicazione ufficiale. Probabilmente ad Emiliano, previa accettazione, sarà proposto l’ incarico da consigliere politico per il nuovo Presidente. Bisognerà però valutare se l’ incarico sarà sufficiente a maturare l’ aspettativa della magistratura.

Superato questo passaggio, a due mesi dalle elezioni regionali in Puglia, la squadra della giunta è in dirittura d’ arrivo.