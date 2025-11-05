GRAVAME POLITICO

mercoledì 5 Novembre 25
Taranto, PSI : lettera aperta a Bitetti sul PUG

"Ci auguriamo che non sia Sua intenzione bloccare il PUG così come siamo certi che vorrà utilizzare tutte le sue energie per rilanciare l’...
Elezioni regionali, sondaggio Ipsos: Decaro supera di 30 punti Lobuono

Il Pd è il primo partito al 23%, mentre Fratelli d’Italia segua al 17% Se si votasse oggi per le regionali in Puglia, il centrosinistra...
Lite Cacciapaglia-D’Errico, il Sindaco Zaccaro: “Episodio spiacevole e inaccettabile”

di Angelo Nasuto "Non rappresenta il clima di collaborazione, serietà e rispetto che caratterizza il lavoro dell'amministrazione comunale. La maggioranza resta solida determinata e unita...
