Grottaglie, terminal passeggeri verso il completamento: “Unità per attivare voli di linea”

I lavori procedono a ritmo serrato. Alfredo Luigi Conti: “Necessaria maggiore compattezza per far comprendere la forte volontà di avviare le attività commerciali”

Proseguono a ritmo serrato i lavori al terminal passeggeri dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie, con previsione di completamento entro fine anno. È quanto emerso ieri durante l’Open Day presso lo scalo jonico, al quale hanno partecipato rappresentanti dell’Unione movimenti pro Aeroporto di Taranto Grottaglie.

“I lavori stanno procedendo con una certa celerità – ha dichiarato Alfredo Luigi Conti, presidente del movimento Taranto Diritto di Volare – “e la struttura si preannuncia all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze sia delle compagnie aeree che dei futuri passeggeri”. Conti ha evidenziato il particolare impegno dimostrato dall’onorevole Iaia e dal consigliere regionale Perrini di FdI, sottolineando però come altri esponenti politici non abbiano manifestato la stessa determinazione riguardo l’attivazione dei voli passeggeri di linea.

“È necessaria una maggiore compattezza per far comprendere alla Regione Puglia e ad Aeroporti di Puglia la forte volontà di avviare le attività commerciali”, ha proseguito il presidente, che ha anche richiamato l’attenzione di associazioni di settore e sindacati, invitandoli a fare fronte comune con le istituzioni.

Non è mancato un monito: “Non costringeteci a ricorrere a un referendum”, ha avvertito Conti, che vede nell’aeroporto un’opportunità cruciale per contrastare lo spopolamento del territorio. “Non possiamo permettere che i nostri figli siano costretti ad abbandonare la propria terra in cerca di fortuna altrove”, ha concluso, “sta alle istituzioni creare entusiasmo, non rassegnazione”.