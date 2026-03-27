Gruppo con un solo consigliere comunale, il no del PD

di Maria D’Urso

Nel Consiglio comunale di questo pomeriggio potrebbe consumarsi lo strappo politico all’interno dello schieramento di centrosinistra. No al cambio del Regolamento a colpi di maggioranza

Un consigliere non può costituire un gruppo politico consiliare composto da un solo membro: dovrebbe essere questa la posizione che, oggi pomeriggio in massima assise, esprimerà il gruppo del Partito Democratico in Consiglio.

Fonti di Palazzo riferiscono, che tra i punti all’ordine del giorno, potrebbe approdare l’emendamento di modifica del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede la possibilità di costituire un gruppo politico formato da un solo consigliere. Il partito progressista dovrebbe opporsi a questa modifica, proprio come risposta politica alla nascita, avvenuta due giorni fa, del “supergruppo” Unire Con Bitetti Sindaco, composto dai civici di Con (Daniela Galiano, Patrizia Mignolo, Massimo Vozza e Vittorio Mele) e Unire Taranto (Patrizia Boccuni e Giandomenico Vitale).

Dunque, nelle prossime ore, la maggioranza del sindaco Piero Bitetti potrebbe dividersi su questo voto, che di fatto, rappresenta un nodo politico particolarmente rilevante.