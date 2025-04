Gugliotti nominato presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Il Ministero delle Infrastrutture avvia l’iter per il rinnovo delle presidenze nelle Autorità portuali: a Taranto indicato l’ex sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso ai presidenti delle Regioni interessate la comunicazione formale di intesa per le proposte di nomina dei nuovi presidenti delle Autorità di Sistema Portuale. Tra le nomine proposte, spicca quella di Giovanni Gugliotti, ex sindaco di Castellaneta, designato per guidare l’Autorità portuale del Mar Ionio, con sede a Taranto.

La comunicazione, firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rappresenta, secondo una nota diffusa dal Mit, «un passaggio fondamentale verso la conclusione del percorso di nomina». Il processo prevede ora l’espressione del parere da parte delle rispettive Regioni, prima del successivo invio agli organi parlamentari competenti.