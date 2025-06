I Giovani Democratici di Terra Jonica si congratulano con Piero Bitetti

I Giovani Democratici di Terra Jonica rivolgono le più vive congratulazioni a Piero Bitetti, nuovo Sindaco della città di Taranto

“L’elezione di Piero Bitetti rappresenta una vittoria importante per tutta la comunità progressista e un’opportunità decisiva per avviare una nuova stagione di sviluppo, inclusione e partecipazione democratica.” Così Giammario Spada, Segretario Provinciale GD Terra Jonica.

“Oggi siamo orgogliosi di aver fatto parte di questa battaglia, – si legge in una nota – e ancor più determinati ad accompagnare da vicino il lavoro dell’amministrazione nei prossimi anni, con idee, energie e presenza attiva.”

Un plauso particolare va a Mattia Giorno, eletto consigliere comunale con il più alto numero di preferenze nella storia della città di Taranto. “Un risultato straordinario che premia la sua passione, la sua preparazione e il legame autentico con il territorio. Mattia rappresenta ciò in cui crediamo: una politica giovane, competente, radicata, che non ha paura di metterci la faccia e di lavorare al fianco dei cittadini. Siamo certi che saprà affrontare la sua nuova responsabilità con il vigore e la forza che lo contraddistinguono”, afferma il Segretario Provinciale Giammario Spada.

Il sindaco Bitetti e il consigliere Giorno, a suo dire, “potranno sempre contare su di noi. Continueremo a essere parte attiva del cambiamento, pronti a dare voce alle nuove generazioni, a costruire ponti tra istituzioni e comunità, a lottare per una Taranto più giusta, più verde, più libera. Noi ci siamo. E continueremo ad esserci.”