I possibili eletti nella circoscrizione di Taranto

Arrivano le prime conferme, tra i vecchi dem e l’opposizione

Cresce l’attesa per la distribuzione dei seggi regionali della circoscrizione di Taranto. Tra conteggi da perfezionare e sezioni ancora da completare, nella provincia ionica arrivano già le prime conferme. Dovrebbero farcela e far parte della maggioranza guidata dal neo presidente dem Antonio De Caro — vincitore con il 66,9% contro Lobuono — Donato Pentassuglia e Cosimo Borracino (Partito Democratico), Gianfranco Lopane (Per la Puglia) e Giuseppe Fischetti (De Caro Presidente). Siederanno invece ufficialmente tra i banchi dell’opposizione Renato Perrini (Fratelli d’Italia), che conquista il suo terzo mandato come candidato più suffragato, sia a destra sia a sinistra, con 15 mila preferenze. Torna anche Massimiliano Di Cuia (Forza Italia), mentre resta qualche dubbio sulla vittoria di Annagrazia Angolano Annagrazia Angolano del Movimento 5 Stelle. Sarebbe inoltre appeso a un filo il seggio della lista Lega/Udc, con Antonio Paolo Scalera avanti su Gianfranco Chiarelli per una manciata di voti. Restano infine alcune incognite sulla ripartizione per eventuali ulteriori assegnazioni dei seggi.