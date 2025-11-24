martedì 25 Novembre 25
I possibili eletti nella circoscrizione di Taranto

Massafra: Quarto sconfitto, Gentile non pervenuto

CP -
di Angelo Nasuto Niente consigliere regionale per il popoloso comune alle porte di Taranto. Dividi ricchezza, resta povertà. Dilettantismo politico Elezioni regionali: a Massafra, al di là...
Decaro è il nuovo Presidente della Regione Puglia

CP -
L’ex sindaco di Bari ha superato alle urne il candidato del centrodestra Luigi Lobuono Antonio Decaro è il nuovo presidente della Regione Puglia. L’ex sindaco...
Elezioni Regionali, Lobuono: “C’è il sole, buon auspicio per la nostra Puglia”

CP -
“Votare è il momento in cui decidiamo ed è, quindi, la massima espressione della nostra libertà” “È una bella giornata di sole e spero che...
