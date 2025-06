Il consigliere comunale Messina aderisce all’Udc

Ufficializzata questa mattina l’adesione al partito dello scudocrociato. L’onorevole Chiarelli: “Continuiamo a crescere nella raccolta del consenso e nel numero di rappresentanti istituzionali”

Ufficializzata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, l’adesione del consigliere comunale Emiliano Messina nelle fila dell’Udc.

“Realizzeremo – ha dichiarato Messina – un’opposizione attenta e costruttiva. Non siamo interessati ai no a prescindere”. Per il coordinatore regionale dello scudocrociato, l’onorevole Gianfranco Chiarelli, “se pur nella sconfitta elettorale il partito cresce e aumenta i propri consensi”.