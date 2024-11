Il consigliere Fiusco passa all’opposizione?

Sarà un fiasco il Consiglio comunale che questa mattina incoronerà Abbate nuovo presidente dell’Assemblea? Melucci potrebbe perdere un pezzo della sua maggoranza? E’ tutto così deprimente. Povera Taranto

Perde un pezzo della sua maggioranza, il sindaco di Taranto? Nel Consiglio comunale di questa mattina, che incoronerà Abbate presidente dell’Assemblea cittadina, Fiusco dichiarerà di passare all’opposizione? Prenderà le distanze da un’azione di governo che, su diversi temi ormai, non condivide più? Dal mancato varo delle comunità energetiche, all’alienazione di 400 immobili di proprietà del Comune mai concretizzata, sino ad arrivare ai 138 lavoratori dell’appalto. Fiusco lamenta di essere stato poco ascoltato dai suoi sodali in queste ultime settimane. La sua assenza tra i banchi della massima assise cittadina, l’altro ieri, in occasione dell’ennesima (e infruttuosa) discussione su Pug e Comparto 32, ha fatto molto discutere. Suscitato clamore. Soprattutto se, su tematiche specifiche come queste, a non presentarsi in Aula è il presidente della commissione “Assetto del territorio”. Assisteremo ad un fiasco questa mattina? Molto dipenderà della scelta ultima di Fiusco.