Il gruppo “Per Bitetti” contro Tartaglia: “Le istituzioni non sono un autobus”

Tartaglia annuncia in consiglio comunale l’adesione a un nuovo gruppo e Per risponde

Il gruppo consiliare Per Bitetti Sindaco, insieme ai suoi dirigenti e al gruppo Per La Puglia non le manda a dire dopo la recente fuoriuscita del collega Gianni Tartaglia. Quest’ultimo oggi, in consiglio comunale, ha comunicato l’adesione a un nuovo gruppo che formerà con Patrizia Mignolo, fuoriuscita da Unire Taranto Con Bitetti: “Prendiamo atto delle scelta -scrivono nella nota – compiuta del Consigliere Tartaglia di abbandonare il gruppo che lo ha eletto nelle elezioni amministrative celebratisi soltanto 1 anno fa. Il gruppo consiliare, composto dai Consiglieri Comunali Festinante e Galeandro, sollecitato dalle legittime aspirazioni del Tartaglia, non privava questo del leale sostegno in occasione delle recenti elezioni provinciali”.

Elezione non riuscita per evidente mancanza di capacità espansiva del consenso rilevata sulla figura di Tartaglia, spiegano: “Dispiace che, nonostante la lealtà e la fiducia riposta, solo qualche ora dopo già si programmavano scenari alternativi da parte sua. Non si può nascondere pertanto un senso di profonda delusione da parte del gruppo dirigente di Per Bitetti che in questo anno è cresciuta grazie anche al supporto di numerosi professionisti, dei candidati della lista e del collettivo tutto che, in quel quadro di sforzo comune, hanno tuttavia concorso certamente anche alla sua personale elezione, nonostante le numerose cassandre che invitavano una rigida selezione in sede di costruzione della lista”.

Dispiace davvero, umanamente e politicamente, sottolineano i componenti di Per, in merito al consiglio comunale di oggi pomeriggio, “dover assistere a tali vicende, in una città che vuole guardare oltre i giochi del mediterraneo, nel contempo della più grande crisi industriale con 2500 licenziamenti alle porte; vicende che invece rappresentano evidente calcolo personale e momentaneo”. Le Istituzioni “non sono un autobus con le porte girevoli e le dimissioni sono un istituto serio” che non va agitato per finalizzarlo ad una acritica rielezione dal puro gusto di rivendicazione politica. Tutti noi abbiamo la responsabilità di rispondere ai bisogni della nostra Città che ha indicato il progetto politico guidato da Piero Bitetti: “Strumentalizzare ruoli e cariche per puro calcolo di parte può diventare un gioco pericoloso che può finanche insidiare la tenuta politica dell’amministrazione, come d’altronde avvenuto durante l’odierno consiglio comunale.Pertanto, non possiamo, in questo momento, che limitarci ad augurare al Tartaglia le sue migliori fortune” concludono i dirigenti e i componenti di Per.