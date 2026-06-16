Il PD chiede il terzo assessore

Nei prossimi giorni verrà reiterata la richiesta al primo cittadino. I Dem rivendicano il posto occupato in giunta dalla Stamerra

Il Partito Democratico torna alla carica per chiedere il terzo assessorato al sindaco Piero Bitetti. Richiesta, peraltro, sempre rimasta sullo sfondo e che sarebbe in procinto di essere avanzata, nelle ultime ore, all’indomani del rinnovo del consiglio provinciale tarantino in via Anfiteatro. Non sarebbe da escludere che, a breve, la delegazione provinciale potrebbe recarsi dal primo cittadino per un eventuale confronto.

Si tratterebbe di una mossa prevedibile, al momento che già nei mesi scorsi il maggiore partito della coalizione di centrosinistra avrebbe preteso un posto in più nella giunta. Stavolta, la decisione potrebbe essere rivendicata con maggiore vigore, dal momento che il gruppo sarebbe in procinto di allagarsi con l’entrata, che dovrebbe essere ufficializzata nel prossimo consiglio comunale, di Gianni Azzaro. L’ex numero due di Melucci si era preso una pausa dal Pd, tanto da presentarsi, alle scorse amministrative nella coalizione avversaria a Piero Bitetti. Dopo lo spoglio, domenica scorsa, intervistato tra gli scranni provinciali da CosmoPolis, Azzaro ha dichiarato che “tornerebbe dove tutto è iniziato” e che al momento “sono in corso delle diverse interlocuzioni con il partito e il Presidente della Regione Antonio Decaro”.