Il PD jonico: “Desta attenzione la presenza di Bitetti alla conferenza stampa di Di Gregorio”

“Il sindaco di Taranto preservi il perimetro della maggioranza. E si mantenga saldo l’equilibrio in giunta determinato dalla volontà popolare”. Prevediamo guai a sinistra

“Il Partito Democratico di Taranto rivolge i migliori auguri di buon lavoro al consigliere Enzo Di Gregorio per il suo nuovo percorso politico. Allo stesso tempo, non possiamo non rilevare come, negli ultimi mesi, fossero emerse alcune criticità nel rapporto tra il consigliere e il Partito Democratico, questioni che saranno affrontate e approfondite nelle sedi opportune del partito. La scelta compiuta dal consigliere, tuttavia, rappresenta anche una rottura politica significativa rispetto al mandato ricevuto dagli elettori sotto il simbolo del Partito Democratico, un elemento che riteniamo non possa essere sottovalutato.” Così in una nota Anna Filippetti e Giuseppe Tursi, rispettivamente Segretario provinciale e cittadino del PD.

“Come Partito Democratico, riteniamo doveroso sottolineare un punto politico essenziale: il nostro impegno, a tutti i livelli territoriali, è quello di costruire e mantenere un ‘campo largo’ coeso, fondato su valori e posizioni condivise. In questo quadro, è evidente come il partito Azione, guidato da Carlo Calenda, esprima posizioni spesso distanti e, su temi di strettissima attualità, diametralmente opposte rispetto alle nostre. Ci riferiamo, in particolare, a questioni cruciali come i referendum e la vicenda dell’ex Ilva, su cui le differenze politiche sono profonde e non eludibili.

Per queste ragioni, desta attenzione la presenza del Sindaco alla conferenza stampa di presentazione. – Sottolineano – A lui rivolgiamo un invito chiaro: preservare il perimetro politico della maggioranza, che non può e non deve essere modificato, soprattutto su temi così delicati per la città.

È opportuno ricordare, inoltre, che nelle scorse elezioni amministrative la lista riconducibile ad Azione non ha espresso rappresentanza diretta in Consiglio comunale. Oggi, invece, quel partito si ritrova a esprimere un consigliere e un assessore: un elemento politico che merita una riflessione attenta. – Concludono Filipetti e Tursi – Ribadiamo quindi il nostro appello al Sindaco affinché venga mantenuto saldo l’attuale assetto della maggioranza, sia in Consiglio comunale sia in Giunta, nel rispetto del mandato elettorale e della coerenza politica necessaria ad affrontare le grandi sfide che attendono Taranto.”