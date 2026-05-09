Massafra, la reazione del PD dopo le ultime novità in consiglio comunale

di Angelo Nasuto

Il Partito Democratico di Massafra ribadisce con fermezza la propria distanza da ogni forma di trasformismo politico, dai personalismi e da logiche che antepongono i percorsi individuali alla coerenza delle scelte collettive

L’ondata di reazioni politiche, a seguito dell’approdo di 4 consiglieri di maggioranza in Forza Italia non si ferma e investe anche la sezione massafrese del PD. Che ha elaborato la sua nota sugli ultimi accadimenti. “La recente vicenda politica all’interno della maggioranza che sostiene l’amministrazione Zaccaro – afferma la nota – impone una riflessione chiara e pubblica. L’adesione a Forza Italia da parte di consiglieri eletti in liste civiche non può essere considerato un semplice passaggio formale: è una scelta politica che ha un peso specifico preciso e che, proprio per questo, richiede coerenza anche nelle sedi istituzionali proprio per questo, richiede coerenza anche nelle sedi istituzionali”. Secondo gli esponenti DEM chi decide di entrare in un partito strutturato dovrebbe tradurre quella scelta anche nella propria collocazione in Consiglio comunale, dando vita al relativo gruppo consiliare. “È un passaggio di chiarezza – si aggiunge nella nota – nei confronti della città e dei cittadini, i quali hanno il diritto di comprendere senza ambiguità Quale sia oggi il quadro politico e su quali basi si regga la maggioranza”.



E piovono strali dal partito di centrosinistra, secondo cui restare formalmente legati a

”un’esperienza civica” e nello stesso tempo aderire a un partito nazionale, continuando a sostenere la maggioranza, rischia di alimentare confusione e di far apparire questa scelta più legata agli equilibri del momento che a una visione politica coerente.

“Questa vicenda – affermano il Presidente PD Antonio Azzone ed il segretario cittadino Lanfranco Rossi – mette in luce, ancora una volta, un limite che spesso accompagna il civismo quando manca un impianto politico chiaro: quello di trasformarsi in uno spazio fluido, facilmente adattabile alle convenienze personali del momento, anziché in uno strumento capace di dare alla città una direzione riconoscibile e stabile”.

Il Partito Democratico di Massafra per cui ribadisce con fermezza la propria distanza da ogni forma di trasformismo politico, dai personalismi e da logiche che antepongono i percorsi individuali alla coerenza delle scelte collettive. “La politica, soprattutto nelle istituzioni – conclude la nota – deve fondarsi su responsabilità, serietà e trasparenza. Pur non essendo oggi rappresentato in Consiglio comunale, il Partito Democratico è al lavoro per costruire una proposta politica di centrosinistra

credibile, solida e alternativa all’attuale assetto amministrativo. Massafra ha diritto a una politica seria che metta al primo posto i cittadini con un progetto politico chiaro e al servizio del bene comune”.

