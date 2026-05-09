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Massafra, Baccaro (Avs): “La sindaca faccia chiarezza quanto prima su ciò che sta accadendo”

Politica

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