Massafra, Baccaro (Avs): “La sindaca faccia chiarezza quanto prima su ciò che sta accadendo”

di Angelo Nasuto

Anche l’ esponente di Avs presente in Consiglio comunale si pone in maniera critica rispetto all’approdo dei quattro consiglieri di maggioranza in Forza Italia

Anche l’esponente di AVS di Massafra Maurizio Baccaro, presente in Consiglio Comunale come forza di opposizione, si pone in maniera critica rispetto all’approdo dei quattro consiglieri di maggioranza in Forza Italia. “Apprendiamo dalla stampa che Forza Italia – ha affermato l’esponente della sinistra radicale – dopo aver perso le elezioni a Massafra, abbia deciso di cambiare posizione e sostenere l’amministrazione guidata da Giancarla Zaccaro. Lo fa accogliendo l’ingresso di quattro consiglieri di maggioranza eletti in liste civiche che, durante la campagna elettorale, si erano presentate in aperta contrapposizione al proprio schieramento”.



Baccaro definisce l’azione messa in campo dal partito berlusconiano come un’operazione tipica di un modo di fare politica che i cittadini conoscono bene: “costruita dopo il voto e in evidente contraddizione con quanto sostenuto davanti agli elettori, ai quali era stato chiesto consenso in alternativa alla candidatura dell’attuale sindaca”.

Inoltre la nota pone alla maggioranza che oggi amministra la Città, il dovere imperativo di chiarire pubblicamente la propria posizione politica. “Una coalizione – ha rincarato Baccaro – che candida il suo Presidente del Consiglio con il centrosinistra alle elezioni regionali e, pochi mesi dopo, apre a Forza Italia, mentre in Giunta siedono figure come l’ex segretario cittadino del PD, appare come un esperimento politico piuttosto difficile da comprendere anche per i più esperti osservatori della politica locale”.

L’augurio di un membro dell’attuale massima assise cittadina, nello schieramento di opposizione, è che la sindaca Giancarla Zaccaro faccia chiarezza quanto prima su ciò che sta accadendo, “perché la storia – ha specificato Baccaro – ci insegna che questi spostamenti e accordi pre e post elettorali finiscono spesso per indebolire l’azione amministrativa e aprire una fase di logoramento nei confronti di chi governa la città”. La sua azione politica per quanto lo riguarda continuerà, insieme ai colleghi di coalizione con cui si è presentato alle elezioni, cercando di costruire un’alternativa a questo modo di fare politica a Massafra. “In Consiglio comunale – ha concluso – continueremo a proporre interventi e scelte utili alla comunità, sostenendo ogni provvedimento che riterremo positivo per la città e opponendoci, con fermezza, a ciò che considereremo sbagliato. Coerenza e rispetto del mandato elettorale, per noi, sono valori fondamentali.