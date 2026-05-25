Si ufficializzeranno questa mattina le liste per l’appuntamento del prossimo 14 giugno. Messina (Udc) dovrebbe candidarsi assieme alla rete dei civici. Il raggruppamento vicino al sindaco di Taranto
Tre liste per il centrodestra. Due per il centrosinistra. Questi gli schieramenti che verranno ufficializzati questa mattina per il rinnovo del Consiglio provinciale del prossimo 14 giugno. Entro le 12 di quest’oggi, i partiti dovranno ratificare le proprie scelte. Del centrodestra, abbiamo scritto nei giorni scorsi. Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega (Prima Taranto) correranno in ordine sparso.
Nel centrosinistra, invece, le due liste risponderanno a precise opzioni politiche. Quella del cosiddetto “campo largo”: con Pd, M5S e AVS convergere verso il medesimo obiettivo. E la rete dei civici, vicina al sindaco di Taranto, costituire l’altra gamba della coalizione dei progressisti.
E, proprio in quest’ultima lista, potrebbero verificarsi le novità più interessanti. A cominciare dalla candidatura di Emiliano Messina, consigliere comunale in quota Udc. Profilo centrista, moderato, che siede all’opposizione nella massima assise cittadina. Che passerebbe a sostenere il presidente Palmisano in Provincia nell’alveo del centrosinistra. Dovrebbero essere della partita anche i consiglieri comunali Boccuni, Di Gregorio e Tartaglia. Il consigliere Azzaro, vicino al suo rientro nel PD. Le Provinciali. Il Provinciale. Toglietemi tutto, ma non la mia candidatura…