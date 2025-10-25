Il PSI rinnova la segreteria provinciale: “Ripartire dalle idee per costruire il futuro”

Il segretario provinciale Castronovi: “È il tempo delle scelte coraggiose che reclamano l’urgenza della partecipazione e del contributo di tutti”

Il Direttivo del Partito Socialista italiano, in esecuzione del mandato ricevuto dal Congresso nazionale, ha costituito la nuova segreteria provinciale.

“La città, in uno con il suo ambito provinciale, – afferma il segretario provinciale Paolo Castronovi – necessita di una ‘vision’ che, ripartendo dai punti di forza senza sottovalutare quelli di debolezza, sia capace di traguardare le prospettive di un futuro possibile per cui è necessario strutturare, rafforzandolo, il ‘sistema partito’ quale naturale luogo del dialogo e della proposta, aperto e plurale, dove ciascuno possa portare la propria esperienza e contribuire al bene comune, ‘il luogo dove le idee diventano progetto’”.

Il Direttivo ed il Segretario Provinciale Paolo Castronovi, pertanto, hanno convenuto di caratterizzare l’attuale fase politica con la elaborazione di specifici contributi da offrire alla città per cui la nuova Segreteria si avvarrà di appositi Dipartimenti che si occuperanno di specifiche tematiche/ambiti d’interesse quali, in questa prima fase, le “politiche del lavoro”, le “politiche sociali”, le “politiche urbane”, le “politiche economiche”, le “politiche giovanili”.

“Questo è il tempo delle scelte coraggiose che reclamano l’urgenza della partecipazione e del contributo di tutti, – conclude Castronovi – questo è il tempo per il PSI, ripartendo dalle idee, di far valere le ragioni del riformismo, di trasformare le energie in progetto, di costruire una proposta politica ambiziosa.”