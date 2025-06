Impianto fanghi contaminati, Avs: “Ci opporremo ad ogni livello”

Alleanza Verdi Sinistra si schiera contro l’impianto di depurazione nell’ex yard Belleli a Taranto

“Con determinazione ci opporremo fermamente alla costruzione di un impianto di depurazione di fanghi contaminati nell’ ex yard Belleli”.

Lo dichiarano in una nota congiunta di Alleanza Verdi Sinistra, Rosa D’Amato, Commissaria regionale, Gregorio Mariggiò, co-portavoce provinciale e Maurizio Baccaro, Segretario provinciale.

“Tale impianto – aggiungono – non solo rappresenta una minaccia per l’ambiente ma anche per la prospettiva di conversione economica di cui il porto è parte integrante. Bisogna porre fine allo sfruttamento di questa terra. Abbiamo bisogni di imprenditori lungimiranti e con una visione green di Taranto e provincia”.

Poi concludono: “Abbiamo bisogno di amministratori coraggiosi e liberi che fermino qualsivoglia altro progetto scellerato contro l’ambiente e il futuro sostenibile che Taranto merita. Noi siamo pronti! E porteremo avanti questa battaglia ad ogni livello istituzionale e nella città.”