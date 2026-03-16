Inaugurato a Monteparano il nuovo spazio politico di Fratelli d’Italia

Sala gremita e interventi di esponenti locali e nazionali: il circolo diventa punto di confronto e crescita per il territorio

Grande partecipazione e forte entusiasmo a Monteparano per l’inaugurazione del nuovo Circolo di Fratelli d’Italia, un momento di confronto politico e di comunità che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali, amministratori locali e cittadini provenienti anche dai comuni limitrofi.

All’iniziativa hanno preso parte il presidente provinciale e deputato Dario Iaia, l’onorevole Giovanni Maiorano, il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, il consigliere regionale Gianpaolo Vietri, insieme a coordinatori territoriali, amministratori e rappresentanti politici dell’area ionica.

La sala gremita ha testimoniato una partecipazione significativa e un forte interesse da parte della comunità locale, confermando il ruolo dei circoli territoriali come luoghi di confronto, dialogo e partecipazione politica.

“L’apertura di un circolo rappresenta un momento importante per il territorio – ha sottolineato il coordinatore cittadino Antonio Zappatore – perché significa creare uno spazio dove i cittadini possano incontrarsi, confrontarsi e contribuire attivamente alla vita politica e amministrativa della comunità”.

Durante l’incontro è intervenuta anche il Sindaco di Monteparano, Maristella Carabotto, che ha evidenziato il valore della partecipazione politica e dell’impegno civico, sottolineando come iniziative di questo tipo possano rappresentare una grande opportunità per avvicinare sempre più giovani alla politica e alla vita amministrativa dei territori.

“Momenti come questo – ha dichiarato il sindaco – rappresentano un’importante occasione di crescita per la nostra comunità. La politica deve tornare ad essere partecipazione, confronto e soprattutto coinvolgimento delle nuove generazioni, affinché i giovani possano sentirsi parte attiva nella costruzione del futuro dei nostri territori”.

L’iniziativa si è svolta in un clima di grande condivisione, con la presenza di tanti amici, militanti e cittadini che hanno voluto prendere parte a una giornata che ha rappresentato non solo l’inaugurazione di una sede politica, ma anche un momento di aggregazione e confronto.

Il nuovo circolo nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza politica sul territorio e di avvicinare sempre più cittadini alla partecipazione attiva, contribuendo a mantenere vivo il rapporto tra istituzioni, amministratori e comunità. Una giornata che ha confermato come Monteparano continui a dimostrarsi una realtà dinamica e partecipata, capace di promuovere momenti di dialogo e crescita per il futuro del territorio.