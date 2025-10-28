martedì 28 Ottobre 25
CP

Inverno demografico, Legrottaglie: “Necessario invertire la tendenza per Taranto”

Politica

Articoli Correlati

Massafra per le Regionali: Rosa Camardo, la settima candidata

CP -
di Angelo Nasuto É la quinta figura femminile che corre per un seggio in Regione A Massafra l’ultimo weekend è stata una continua sorpresa: come di...
Read more

Elezioni regionali, Monaco annuncia la sua candidatura con la Lega

CP -
di Angelo Nasuto "Una decisione scaturita da una forte sollecitazione della società civile e del territorio, che ha espresso la volontà di vedermi impegnata...
Read more

Il PSI rinnova la segreteria provinciale: “Ripartire dalle idee per costruire il futuro”

CP -
Il segretario provinciale Castronovi: “È il tempo delle scelte coraggiose che reclamano l’urgenza della partecipazione e del contributo di tutti” Il Direttivo del Partito Socialista...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand