Io sono “Legends Global”

Trova conferma l’indiscrezione rilanciata da CosmoPolis nei giorni scorsi. Il colosso americano, interessato alla gestione degli impianti sportivi realizzati con i Giochi del Mediterraneo, è Legends Global. Si occuperebbe anche della creazione di eventi. Tra i suoi clienti il Real Madrid, con lo stadio Santiago Bernabéu. Lo Yankee Stadium di New York. L’areana di Wembley a Londra

L’indiscrezione dell’altro giorno, pubblicata su CosmoPolis, trova ulteriori conferme. La traccia segnata dal nostro giornale è reale. Per la gestione futura delle strutture sportive di Taranto, realizzati con i Giochi del Mediterraneo, un importante gruppo ha manifestato il proprio interesse. Si tratta della multinazionale americana Legends Global. Azienda leader nel settore delle “premium experiences” per eventi sportivi e live. Con oltre 500 impianti gestiti in tutto il mondo. Tra questi figura anche lo stadio del Real Madrid: il Santiago Bernabéu ristrutturato di recente. Lo Yankee Stadium di New York. Il SoFi Stadium di Los Angeles. L’OVO Arena Wembley di Londra. L’Avicii Arena di Stoccolma.

Legends Global, attraverso la divisione Legends International, ha visto crescere in maniera esponenziale la propria presenza in Europa negli ultimi anni. Un vero e proprio colosso mondiale, insomma. Fondato nel 2008 da Jerry Jones (Dallas Cowboys) e George Steinbrenner (New York Yankees). E in grado di gestire impianti, costruire attorno ad essi eventi, che durino tutto l’anno. Alcuni suoi emissari giungeranno a Taranto tra mercoledì e giovedì di questa settimana.

I Giochi dopo i Giochi potrebbero far svoltare definitivamente Taranto. Renderla polo di attrazione per l’intero Mezzogiorno dell’intrattenimento sportivo. Con ricadute economiche – e occupazionali – tutt’altro che trascurabili. Una grande prospettiva. Di sistema. Di progetto. No le solite, deprecabili questue alle quali siamo abituati.