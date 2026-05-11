Massafra, Zaccaro: “La maggioranza manterrà la propria identità civica”

di Angelo Nasuto

“Il nostro obiettivo resta quello di continuare a lavorare con serietà, concretezza e coerenza esclusivamente nell’interesse della città”

Giancarla Zaccaro, sindaco di Massafra, si fa sentire con una sua nota personale sui fatti di questi giorni e senza timori riafferma la sue convinzioni politiche, che possono riassumersi nella conferma della sua maggioranza ad esclusiva ispirazione civica, così come era nato il progetto un anno fa.

“In questi giorni – afferma – sono state diffuse notizie riguardanti presunti ingressi di partiti politici nazionali all’interno della maggioranza che governa la Città di Massafra. È doveroso, pertanto, fare chiarezza”. Dichiara che l’attuale amministrazione comunale è nata da un preciso mandato popolare affidato dai cittadini a una coalizione guidata da lei, alla quale hanno aderito cittadini organizzati, di varia estrazione politica, che si sono riconosciuti in un progetto civico condiviso.

“Le coalizioni civiche – aggiunge – nascono così, superando appartenenze, storie e ambizioni personali e i vincoli delle segreterie per governare la città con spirito corale, proprio come si farebbe in una famiglia. Anche per questo i cittadini ci hanno scelto”.

Oggi naturalmente quel mandato resta il riferimento esclusivo dell’azione amministrativa e politica della maggioranza Zaccaro, e “questa maggioranza – sottolinea – continuerà a mantenere la propria identità civica, autonoma e libera, rispondendo unicamente ai cittadini massafresi. Perché la nostra non è una maggioranza di centrodestra e non è una maggioranza di centrosinistra, ma è la maggioranza dei massafresi. Una maggioranza di comunità: civica, libera e indipendente”.

Il sindaco specifica anche che tutti i consiglieri eletti nelle liste civiche, a sostegno della sua candidatura, proseguiranno il proprio lavoro nel pieno rispetto dell’impegno assunto con gli elettori e con senso di responsabilità verso la comunità. Ed insiste sulle scelte personali di alcuni consiglieri di aderire, a titolo individuale, a forze politiche nazionali: “tali scelte – si legge nella nota –attengono esclusivamente al loro percorso di crescita personale e politica, esterno all’attività amministrativa locale, e non avranno alcuna influenza sugli equilibri, sull’azione o sull’identità della maggioranza che governa Massafra” L’aggettivo esterno la dice tutta sul mantenimento dell’ispirazione civica della sua maggioranza.

“Continueremo ad amministrare Massafra – conclude – come si fa in una famiglia: con amore e dedizione, superando ogni differenza per il bene comune. L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di continuare a lavorare con serietà, concretezza e coerenza esclusivamente nell’interesse della città”.