Italia Viva, Lopane nuovo commissario provinciale

“Assumo questo incarico con responsabilità e con un obiettivo chiaro: rafforzare una presenza riformista capace di incidere concretamente nelle dinamiche del territorio” ha dichiarato il riformista, ex sindaco di Laterza

Gianfranco Lopane è il nuovo commissario della federazione provinciale di Italia Viva Taranto. eredita una sfida complessa in un’area segnata da profonde transizioni. «Assumo questo incarico con responsabilità e con un obiettivo chiaro: rafforzare una presenza riformista capace di incidere concretamente nelle dinamiche del territorio» ha dichiarato il neo commissario, sottolineando come la sua esperienza amministrativa sia orientata ai risultati piuttosto che alle enunciazioni.

La scelta del partito, inserita nel più ampio percorso di consolidamento della Casa riformista in Puglia, punta a rafforzare la presenza della formazione politica attraverso una figura che vanta un lungo trascorso amministrativo come sindaco di Laterza.