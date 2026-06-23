La Lista PER ha incontrato il Sindaco Bitetti

E’ stato l’occasione per un confronto sereno e costruttivo sulle recenti elezioni provinciali, oltre che per un’analisi politica accurata dello scenario che caratterizza l’azione della maggioranza che sostiene il primo cittadino

Il gruppo consiliare “Per”, unitamente a una delegazione del coordinamento politico, nella nota stampa spiega che ha incontrato il Sindaco Piero Bitetti, per un confronto sereno e costruttivo sulle recenti elezioni provinciali. Un dialogo franco, improntato al senso di responsabilità e alla volontà di lavorare con continuità nell’interesse della città.

Nel corso del colloquio, la delegazione ha preso atto della scelta di alcuni gruppi consiliari di sostenere candidati presenti in altre liste: una decisione che, di fatto, ha indebolito la lista civica “Patto Ionico”, patrimonio identitario e politico di riferimento per tanti cittadini.

La delegazione di “Per” ha deciso di rinnovare la fiducia nel Primo cittadino, riaffermando un impegno concreto e unitario. In particolare, sono stati rilanciati numerosi temi programmatici che saranno discussi e affrontati a partire dai prossimi giorni, con un’attenzione speciale a ciò che serve con più urgenza al territorio e alla comunità tarantina.

Durante l’incontro sono state inoltre poste forti pregiudiziali rispetto a un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l’adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e un’unità reale nella progettualità amministrativa. Il momento, infatti, è complesso: Taranto è impegnata su una mole rilevante di attività, comprese quelle legate ai Giochi del Mediterraneo. In questa fase, come ribadito nel corso del colloquio, si rende necessario uno sforzo corale intorno al Sindaco affinché i carichi di lavoro possano essere meglio organizzati, condivisi e portati a termine nei tempi e con le modalità più efficaci.

Da parte sua, il Sindaco ha riconosciuto nel gruppo “Per” e nel candidato alle provinciali Gianni Tartaglia un valore autentico e una presenza determinante all’interno della maggioranza, qualità emersa anche durante le sedute dei Consigli Comunali e nel contributo portato avanti con serietà e competenza. L’incontro si è chiuso quindi con un messaggio chiaro: unità, responsabilità e rilancio, nella consapevolezza che la città, in questo momento, ha bisogno di decisioni rapide, coordinamento e concretezza.