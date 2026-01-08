La politica del Rione Sanità

Fitto perse, nel 2005, le consultazioni regionali con il suo “Piano di Rientro” sanitario. Decaro vuole firmare il primo provvedimento, da presidente dei pugliesi, sulle “liste di attesa”. Lord Beveridge aiutaci tu

Comincia dalla sanità il nuovo presidente, Antonio Decaro. Più precisamente: dalle liste di attesa. Il suo primo provvedimento, da governatore della Puglia, dovrebbe riguardare questo specifico argomento. Atteso già per questo pomeriggio. Le politiche sanitarie, la sanità pubblica, un welfare che ha mutato pelle con il dilagare di un capitalismo tutt’altro che compassionevole, senza più contrappesi ideali, rappresentano il tema per antonomasia di una qualsiasi azione di governo. Al di là del colore manifesto degli esecutivi. Da almeno un quarto di secolo a questa parte. Da quando Raffaele Fitto, correva l’anno 2005, perse le consultazioni regionali contro Nichi Vendola.

Tutti i sondaggi davano favorito il giovane vecchio democristiano con addosso la casacca di Forza Italia. Ma il voto decretò altro. I pugliesi non perdonarono all’uomo di Maglie il fatto che, pochi mesi prima del passaggio elettorale, la sua giunta avesse licenziato quello che in gergo tecnico venne chiamato “Piano di Rientro” sanitario. Un programma di sangue e lacrime. Di ospedali chiusi (ricordate quello di Mottola, fatto costruire soltanto qualche anno prima?). Di prestazioni mediche tagliate. Di diritti compressi. Di un welfare state che, da quel momento in avanti, non si è più ripreso.

Fa specie che oggi i suoi luogotenenti politici e territoriali, del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea intendiamo, si ergano a paladini di una sanità pubblica che non funziona. Di una cittadino che va preso in cura, sotto la propria protezione, dalla culla alla tomba (onere a Lord Beveridge). Per colpa della sinistra. Per colpa di Emiliano. Di Mattarella. E, visto che ci siamo, anche di Padre Pio. Ma la memoria corta, assieme alla cultura cortissima, spadroneggiano in questa stagione del dilettantismo fattosi sistema. La sanità travalica le categorie di destra e sinistra. Fitto perse le elezioni, da destra; Decaro si gioca molto del suo futuro politico, da sinistra. Le convergenze parallele.