La rigenerazione sociale di Taranto

Massafra “accende la solidarietà” natalizia

CP -
di Angelo Nasuto L'iniziativa benefica rivolta ai bambini é promossa dal Comune attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali L’atmosfera natalizia accende e moltiplica le iniziative di solidarietà,...
Comune, un nuovo sistema per i rifiuti abbandonati

CP -
Secondo quanto riportato dalla nota stampa dell' Ente civico permetterà l'applicazione rapida di multe e sanzioni penali Multe e sanzioni penali per chi non rispetta...
La guerra dei Roses

CP -
di Maria D'Urso Kyma Ambiente: disaccordo totale tra il presidente e il suo vice in merito alle gestione dei rifiuti cittadini. Spalluto avrebbe minacciato...
