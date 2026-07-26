domenica 26 Luglio 26
CP

L’amministrazione Bitetti? Sufficiente

Politica

Articoli Correlati

Futuro Nazionale Taranto, assalto al gazebo

CP -
Coinvolti quindici anti Vannacci. Nella nota stampa, Sasso replica: "Non ci fate paura, vigliacchi" Nella mattinata di sabato 25 luglio, in piazza Maria Immacolata...
Read more

UDC, Consiglio nazionale a Roma: la Puglia protagonista delle prossime sfide politiche

CP -
Al Crowne Plaza Hotel il confronto sulle priorità politiche del partito con Presente la delegazione pugliese guidata dall’on. Gianfranco Chiarelli. Il sen. De Poli...
Read more

Il PD richiama la politica alle priorità: “Taranto merita stabilità e risposte concrete”

CP -
Filippetti e Tursi chiedono di archiviare il confronto a mezzo stampa e concentrare l'azione su lavoro, industria e Giochi del Mediterraneo “Da giorni assistiamo a...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand