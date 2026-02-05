Lega ferroviaria

di Maria D’Urso

Tacente in attesa di un incarico prestigioso in RFI. Grotto potrebbe subentrargli tra le fila dell’opposizione in Consiglio comunale

Verso collocazioni migliori. Sarebbe questo l’obiettivo del consigliere di opposizione Francesco Tacente (Prima Taranto). L’avvocato, candidato sindaco della coalizione della Lega alle scorse amministrative, sarebbe in attesa di un incarico prestigioso in RFI (Reti Ferroviarie Italiane), al punto da valutare la rinuncia al mandato di consigliere comunale.

Nulla di nuovo, dal momento che nei mesi scorsi era già circolata l’ipotesi di un possibile ingresso nel Porto di Taranto. Prospettiva che poi non si sarebbe concretizzata ma che lascerebbe ora spazio a questo nuovo incarico, che sarebbe frutto degli accordi romani col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (Lega). Il passo indietro a Palazzo di Città aprirebbe così la strada alla nomina di Lucia Grotto, seconda dei non eletti, coniuge dell’ex assessore della Giunta Melucci Cosimo Ciraci.