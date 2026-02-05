venerdì 6 Febbraio 26
CP

Lega ferroviaria

Politica

Articoli Correlati

Giochi del Mediterraneo, Rifondazione Comunista: “Il volontariato non sia lavoro mascherato”

CP -
Rifondazione Comunista lancia l’allarme sui Giochi del Mediterraneo di Taranto 2016, chiedendo trasparenza e garanzie contro l’uso di lavoro gratuito, soprattutto tra studenti e...
Read more

Consiglio regionale pugliese, definite le presidenze delle commissioni

CP -
L’accordo è maturato al termine di un confronto tra le forze politiche e tiene conto degli equilibri politici e della rappresentanza territoriale È stata raggiunta...
Read more

Anime da Unire

CP -
di Maria D'Urso Da Unire a Dis-Unire il passo potrebbe essere breve. Sembrerebbero essere divenute distanti, non più conciliabili, le posizioni tra l’assessore Lincesso e...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand