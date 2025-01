Leonardo, Pd Grottaglie: “Il futuro dello stabilimento deve essere definito in maniera chiara”

“L’azienda dovrebbe diversificarsi non rimanendo legato alla monocommittenza Boeing che sta affrontando grosse difficoltà in questo momento. Bisogna adeguarsi all’evoluzione delle operazioni aeree e del mercato aerospaziale e rendere operative le iniziative per lo spazioporto approvate e messe in campo dalla Regione Puglia”

“Il Partito Democratico di Grottaglie esprime la completa solidarietà ai lavoratori dello stabilimento Leonardo di Grottaglie che nei prossimi giorni dovranno affrontare due problemi cruciali: l’incontro del 14 gennaio a Roma fra i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e i vertici dell’azienda per definire il futuro dello stabilimento del nostro territorio e dei lavoratori in esso impiegati e lo sciopero del 15 gennaio per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.” Lo affermano in una nota il Segretario PD di Grottaglie Giuseppe Guarini e della responsabile del dipartimento per lo Sviluppo Economico Michela Danucci,

“Lo stabilimento Leonardo di Grottaglie rappresenta una risorsa economica fondamentale per il nostro territorio sia per la forza lavoro in esso impiegata che per i risvolti economici di ricaduta ad esso collegati.

La Direzione di Leonardo aveva già comunicato che alla fine del periodo di cassa integrazione ci sarebbe stato un vuoto lavoro dal 7 al 17 gennaio con l’utilizzo degli istituti individuali dei lavoratori (ferie, formazione) e quindi non a carico dell’azienda. – Sottolineano – Nell’incontro del 14 gennaio i sindacati discuteranno su questo punto e sul futuro dei lavoratori di cui bisogna mantenere salvi i legittimi diritti.”

Il PD di Grottaglie evidenzia che il futuro dello stabilimento dovrà essere definito in maniera chiara e con lungimiranza. “Il Leonardo dovrebbe diversificarsi non rimanendo legato alla monocommittenza Boeing che sta affrontando grosse difficoltà in questo momento. Bisogna adeguarsi all’evoluzione delle operazioni aeree e del mercato aerospaziale e rendere operative le iniziative per lo spazioporto approvate e messe in campo dalla Regione Puglia. – Si legge nella nota – Consolidare quindi l’immagine del sistema aerospaziale di Grottaglie in modo che ci possano essere ripercussioni economiche favorevoli sul nostro territorio.

I lavoratori hanno bisogno di avere un quadro chiaro del loro futuro lavorativo nell’anno 2025 ed anche per questo motivo aderiranno allo sciopero del 15 gennaio indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali per il rinnovo del contratto al fine di recuperare il potere d’acquisto dei salari e per incrementare diritti e tutele legittimi. – Concludono Guarini e Danucci – Il PD di Grottaglie è al fianco dei lavoratori della Leonardo ed è pronto a qualsiasi confronto politico necessario per affrontare la grave crisi in cui versano in questo momento.”