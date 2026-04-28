Fare da Garante

di Maria D’Urso

Selezionata dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico, il nuovo Garante degli Animali del Comune di Taranto è una dottoressa in Scienze della Formazione Cinotecnica e formatrice cinofilo professionista, candidata alle scorse amministrative con Unire Taranto

Anche il Comune di Taranto avrà un nuovo Garante per la tutela degli animali. Sarà l’addestratrice cinofila Ilaria Rocchetto, secondo quanto si apprende dal Decreto del sindaco n15 dell’albo pretorio, che è stata selezionata in seguito all’avviso pubblicato lo scorso 9 febbraio, dalla Direzione Ambiente. Il Garante degli Animali è il rappresentante diretto degli animali di un determinato territorio, una figura totalmente autonoma e indipendente nel giudizio che, a titolo gratuito cerca di tutelare tutti gli animali del territorio, non solo quelli d’affezione, ma anche selvatici ed eventualmente esotici. Motivo per cui Rocchetto si occuperà, a titolo gratuito fino alla fine del mandato dell’amministrazione Bitetti, di ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei di ritti degli animali e di interagire con le associazioni attive nel campo della protezione degli animali per proposte e suggerimenti. Ancora, a Rocchetto spetterà il compito di implementare i progetti e le campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini a un corretto rapporto con gli animali e di segnalare, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, l’opportunità di adottare provvedimenti anche alla luce dell’adeguamento alle norme statali, regionali o dell’Unione Europea.

Tra avvisi pubblici e liste politiche

Che Rocchetto sia una figura, altamente specializzata, è ampiamente documentato anche sui suoi social network: è una dottoressa in Scienze della Formazione Cinotecnica e formatrice Cinofilo professionista (Dog Trainer Professional Certificato UNI 11790 Escac FCC Italia). Inoltre, com’è riportato sul sito ufficiale di Cani.com, dal 2019 ricopre la carica di presidente del Centro Cinofilo Spartan Dog ASD con sede a Taranto.

Rocchetto è stata anche candidata alle scorse amministrative, sostenendo il sindaco Piero Bitetti, nella lista Unire Taranto. Quest’ultima ha portato all’elezione dei consiglieri Giandomenico Vitale e Patrizia Boccuni e in giunta dell’assessore ai Servizi Sociali Sabrina Lincesso e di recente è confluita nel supergruppo “Unire Taranto Con Piero Bitetti Sindaco”.