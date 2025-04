Leonardo Spa, Borraccino: “No allo scorporo degli stabilimenti pugliesi”

Task force regionale dell’occupazione al lavoro per salvaguardare i 1500 dipendenti di Grottaglie. La Regione chiede un tavolo nazionale con il ministro Urso

La Regione Puglia scende in campo per difendere gli stabilimenti Leonardo Spa di Grottaglie e Foggia. Nella riunione della task force regionale dell’occupazione, svoltasi ieri a Bari, è emersa forte preoccupazione per il futuro dei siti produttivi che realizzano componenti per Boeing.

“Siamo assolutamente contrari all’ipotesi di scorporo della società del ramo d’azienda che costruisce gli aerei”, ha dichiarato il consigliere del presidente della Regione Puglia, Cosimo Borraccino, allineandosi alla posizione dei sindacati. La vertenza, che coinvolge circa 1500 dipendenti nel solo stabilimento di Grottaglie, richiede “un confronto immediato con il governo centrale e i vertici aziendali”. Il presidente Michele Emiliano sta seguendo la vicenda con particolare attenzione, come conferma lo stesso consigliere: “Non permetteremo alcun trattamento sfavorevole per i lavoratori di Grottaglie”.

La Regione ha già attivato i canali istituzionali, portando la questione all’attenzione del ministro Urso. “Stiamo lavorando per mantenere la centralità degli stabilimenti pugliesi nell’agenda della politica industriale nazionale”, ha concluso Borraccino, anticipando la possibile creazione di un tavolo nazionale dedicato alla vertenza.