Lite Cacciapaglia-D’Errico, il Sindaco Zaccaro: “Episodio spiacevole e inaccettabile”

di Angelo Nasuto

Lite con denuncia dell’assessore Cacciapaglia nei confronti del consigliere di maggioranza D’Errico: la sindaca Giancarla Zaccaro sente la necessità di un intervento personale. In merito all’articolo diffuso, riguardante tale episodio avvenuto inopinatamente durante una normale riunione di maggioranza, il primo cittadino ritiene doveroso fare alcune precisazioni.

“È vero che, nel corso dell’incontro – ha affermato la Zaccaro – si è verificato un acceso confronto tra due esponenti della nostra squadra amministrativa. Si è trattato di un episodio assolutamente spiacevole e inaccettabile, che però non rappresenta in alcun modo il clima di collaborazione, serietà e rispetto che caratterizza il lavoro dell’amministrazione comunale”. Ci si aspettava che il sindaco ponesse la sua nota, anche perché il fatto è avvenuto anche in sua presenza.

Per questo la Zaccaro condanna fermamente quanto accaduto, con l’auspicio che simili comportamenti non si ripetano più in futuro. “Il confronto politico e amministrativo – ha aggiunto – deve sempre avvenire nel rispetto delle persone e delle istituzioni, valori che considero fondamentali per chi ha l’onore di servire la propria comunità”.

Chiaramente nella vicenda pesa quanto accaduto, soprattutto se consideriamo che chi ha in mano le redini della compagine governativa, ha assistito con i suoi occhi all’episodio. In primis infatti la preoccupazione più grande è quella di temere che venga meno la coesione tra le forze politiche e tra gli stessi esponenti locali.

Perciò la numero uno di Palazzo di Città desidera comunque rassicurare i cittadini: “la maggioranza resta solida – ha concluso la Zaccaro – determinata e unita nell’impegno quotidiano per il bene di Massafra. Eventuali divergenze personali non intaccano la coesione e la responsabilità che animano la nostra azione amministrativa. Come sindaco, continuerò a garantire equilibrio, trasparenza e rispetto, affinché il nostro lavoro prosegua serenamente nell’interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini”. Un aspetto che comunque noi avevamo già riportato nel pezzo uscito ieri, per riportare la notizia del diverbio, conclusosi con una denuncia.