Lizzano, Mele delegato alla sanità

L’onorevole Dario Iaia si congratula con il consigliere Francesco Mele, di Lizzano, delegato alla sanità. Nello specifico, sarà il responsabile provinciale di Fratelli d’Italia del Dipartimento Disabilità, per la “prevenzione e tutela della salute per il benessere della comunità e mediazione interculturale per l’integrazione”. Così commenta Iaia nella nota stampa: “Questo importante riconoscimento, conferito dal Sindaco Lucia Palombella, evidenzia l’impegno di Francesco per il bene della nostra comunità. Francesco è un amico e un professionista straordinario. Sono certo che, nella sua nuova veste, contribuirà con dedizione e capacità a migliorare i servizi dedicati alla salute e all’integrazione, temi fondamentali per il nostro territorio”.

L’onorevole spiega che con Mele, il gruppo di Fratelli d’Italia di Lizzano e il consigliere regionale Renato Perrini stanno focalizzando gli sforzi sull’apertura del Poliambulatorio di Lizzano: “È nostro obiettivo garantire che questo servizio diventi presto operativo e accessibile, rispondendo così alle necessità di salute e benessere dei cittadini. Il nostro lavoro è orientato alla crescita del territorio, affinché ogni cittadino possa beneficiare di servizi di qualità, che in molte altre aree d’Italia sono considerati standard” conclude Iaia nella nota stampa.