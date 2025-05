Luca Lazzaro inaugura il comitato elettorale e presenta il suo programma

Il candidato Sindaco ha incontrato i cittadini e ha illustrato le sue proposte per il rilancio della città

È stato inaugurato domenica mattina, 4 maggio, in via Di Palma 69, “Casa Taranto”, il comitato elettorale di Luca Lazzaro, candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative. Durante l’evento sono state ufficialmente presentate anche le liste dei candidati al consiglio comunale che sostengono la sua corsa.

Nel corso dell’inaugurazione, Lazzaro ha illustrato il suo programma elettorale, focalizzato sul tema “Taranto, cambia!”, presentando idee e progetti concreti per affrontare le sfide della città e costruire un futuro più prospero e sostenibile per tutti.

“Abbiamo visto una rappresentazione politica che è degna di film di Zalone, mentre si arraffano poltrone, si arraffano posizioni di potere. Ma questo non è un film, questa è la nostra città, la città che amiamo, che abbiamo scelto di vivere da ragazzi e che vogliamo continuare a vivere. Altre coalizioni – aggiunge – continuano a dire di non far andare via da Taranto i giovani tarantini, però quanti sono andati via? E chi ha amministrato fino a questo momento? Voi cosa avete fatto per non far andare via questi giovani?”

All’appuntamento hanno partecipato i rappresentanti dei partiti e movimenti che compongono la coalizione a sostegno di Luca Lazzaro, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati Lazzaro Sindaco, e Partito Liberale Italiano (PLI). “Abbiamo quattro partiti nazionali che hanno una rappresentanza certa, chiara, di centrodestra all’interno del governo nazionale, che è al nostro fianco, non per sostenere Luca – aggiunge Lazzaro, non per sostenere la coalizione del centrodestra, ma per sostenere Taranto, perché Taranto è in una situazione di emergenza”.

L’incontro, aperto al pubblico, ha dato ai cittadini la possibilità di confrontarsi direttamente con il candidato e conoscere i volti della squadra che punta a guidare Taranto nei prossimi anni. “Paolo Borsellino diceva che il vero cambiamento si fa nelle cabine elettorali e allora ripartiamo dagli uomini e dalle donne libere della nostra città, da un candidato che si crede che possa essere il vero cambiamento per questa città”.