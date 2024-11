Maiorino (PlI): “Il Quartiere Salinella simbolo di una città abbandonata al degrado”

“Chiediamo il ripristino immediato della pulizia notturna, interventi straordinari di derattizzazione e soprattutto una visione politica che metta i cittadini al centro, non le ambizioni e gli interessi di chi è al potere. I tarantini hanno diritto a vivere in una città degna di questo nome, e non smetteremo di chiedere risposte fino a quando queste non arriveranno”

“Il quartiere Salinella, invaso da ratti e blatte, è oggi l’immagine più nitida di un’amministrazione che ha abbandonato i cittadini al degrado e all’incuria. In un contesto di questo tipo, la sospensione del servizio di pulizia notturna da parte di Kyma Ambiente, con l’avallo di questa giunta, nello specifico degli assessori Fornaro e Mazzariello, è un atto irresponsabile e offensivo nei confronti di chi paga una TARI tra le più alte d’Italia, ricevendo in cambio condizioni di vita che non hanno nulla a che vedere con quelle che un Paese civile dovrebbe garantire.” Così in una nota il segretario cittadino del Partito Liberale di Taranto, Mirko Maiorino.

“Da troppo tempo gli abitanti della Salinella sono costretti a convivere con un degrado scandaloso e, quando denunciano questa realtà, si vedono rispondere con superficialità. L’assessore Stefania Fornaro arriva addirittura a minimizzare una crisi sanitaria che non si può e non si deve più ignorare: i cittadini sono stanchi di essere presi in giro da chi ha scelto di gestire la città come fosse un problema secondario.

Ratti e blatte che si aggirano liberamente sui marciapiedi, residenti morsi dai roditori nelle proprie case, balconi infestati da topi che rosicchiano ogni cosa. – Sottolinea – Queste sono le conseguenze di una politica completamente scollata dalle esigenze della collettività. Ed è esattamente questo il solco profondo tra amministrazione e cittadini a cui mi riferivo in Consiglio, durante la discussione della sfiducia all’ex presidente Bitetti.

Paghiamo una tassa elevata, e in cambio cosa otteniamo? L’indifferenza di un’amministrazione che preferisce accumulare giustificazioni, che pensa a spartire poltrone, anziché agire nell’interesse pubblico. Chi governa questa città deve assumersi le sue responsabilità: Kyma Ambiente, con il suo presidente Giampiero Mancarelli, e l’intera giunta devono rendere conto ai tarantini. Non c’è più spazio per la retorica o i proclami; servono interventi immediati per restituire alle nostre periferie, e alla Salinella in particolare, condizioni di vivibilità decorosa e sicura.

Il tempo delle scuse è finito. – Conclude Maiorino – Chiediamo il ripristino immediato della pulizia notturna, interventi straordinari di derattizzazione e soprattutto una visione politica che metta i cittadini al centro, non le ambizioni e gli interessi di chi è al potere. I tarantini hanno diritto a vivere in una città degna di questo nome, e non smetteremo di chiedere risposte fino a quando queste non arriveranno.”