Manzulli: “Non stiamo con Azione”

di Maria D’Urso

Il coordinatore cittadino del Partito Liberaldemocratico: “Il nostro consigliere Quazzico non farà gruppo assieme a Di Gregorio”

Il Partito Liberaldemocratico non appoggerà Azione in consiglio comunale. Motivo per cui il consigliere Antonio Quazzico non si unirà a Vincenzo Di Gregorio nella presunta costituzione del nuovo gruppo consiliare, di maggioranza, nella massima assise tarantina. Secondo alcune fonti questa possibilità starebbe prendendo forma, nelle ultime ore, dopo l’ufficialità dell’adesione di Di Gregorio al partito di Carlo Calenda, avvenuta lo scorso sabato, pur rimanendo nel perimetro della maggioranza del sindaco Piero Bitetti.

“Non stiamo con Azione” è quanto riferisce il coordinatore cittadino del Partito Liberaldemocratico Taranto, Fabrizio Manzulli, contattato da CosmoPolis: “Non abbiamo intenzione – spiega – di aggregarci ad altri partiti. I vertici ci lasciano molta autonomia decisionale e a prescindere da questo abbiamo deciso che il rappresentante del Partito Liberaldemocratico resterà, al momento, solo Quazzico”. Manzulli specifica che, durante le scorse amministrative, è stato necessario allearsi con forze politiche di matrice centrista: “Il nostro programma elettorale – prosegue il coordinatore cittadino del partito dell’economista Luigi Marattin – con proposte di matrice liberale è stato accolto e condiviso, intraprendendo anche una sfida insieme ad Azione. Poi, abbiamo poi eletto il nostro rappresentante in consiglio comunale che, ribadisco, resterà l’unico”.

Sul fronte nazionale, invece, il coordinatore non smentisce le interlocuzioni avvenute con le altre forze di Governo: “È chiaro che si tratta di un contesto differente – asserisce Manzulli – in cui si stanno svolgendo dei confronti, in vista delle prossime elezioni politiche. Poi, tornando nel Tarantino, continueremo a osservare e a capire cosa accadrà nelle dinamiche della maggioranza, ma al momento la nostra posizione è questa: non stiamo con Azione”, ha concluso il coordinatore cittadino del Partito Liberaldemocratico Taranto.