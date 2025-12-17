Massafra “accende la solidarietà” natalizia

di Angelo Nasuto

L’iniziativa benefica rivolta ai bambini é promossa dal Comune attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali

L’atmosfera natalizia accende e moltiplica le iniziative di solidarietà, affinché questa importante festività non sia solo vissuta come un rituale banale e ripetitivo. Il Comune di Massafra, attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali, promuove l’iniziativa “Accendiamo la solidarietà – Natale 2025”, un progetto di raccolta e distribuzione solidale di giocattoli dedicato ai bambini della città. La raccolta di questi giocattoli si svolgerà dal 16 al 23 dicembre, tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 20:00, presso il garage del Comune di Massafra, sito in via Livatino (di fronte allo stadio Italia). I cittadini potranno donare liberamente giocattoli, nuovi o in buono stato, contribuendo a rendere il Natale un momento di gioia e inclusione per tutti. La giornata conclusiva è prevista per martedì 24 dicembre, quando sarà organizzata una giornata di festa dedicata alla distribuzione solidale, che si terrà dalle ore 11:00 alle ore 19:00 presso la location del Lungovalle N. Andria, dal lato della parrocchia del Carmine. Per l’occasione si prevedono diversi momenti di intrattenimento, dedicati ai bambini, accompagnati sempre dalla musica. L’organizzazione dell’iniziativa è affidata alla cooperativa PAM, ente gestore del Centro Ascolto Famiglie, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Massafra Unita & Solidale”, nell’ambito delle azioni di prossimità promosse dai Servizi Sociali comunali. “La solidarietà è prendersi cura degli altri come fossero parte di noi – hanno dichiarato congiuntamente il sindaco di Massafra, Giancarla Zaccaro, e l’assessore ai Servizi Sociali, Francesco Cacciapaglia – e vogliamo sottolineare il senso di queste iniziative, concentrate anche in un piccolo gesto, capace di generare un grande valore collettivo e rafforzare il senso di comunità”. Per questo atto di solidarietà che non è mai troppa, soprattutto in questo periodo natalizio, si ringrazia l’attuale assessore all’Urbanistica Cosimo Maraglino il quale già prima di ricoprire incarichi istituzionali portava avanti una simile iniziativa; lo stesso esponente della Giunta anche quest’anno sta contribuendo concretamente per la buona riuscita di questa azione solidale, che tutta l’amministrazione sta portando avanti, col maggiore coinvolgimento dell’assessore al ramo sociale Cacciapaglia.