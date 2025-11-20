giovedì 20 Novembre 25
CP

Massafra al voto: sfida serrata tra ex sindaco e maggioranza

Politica

Articoli Correlati

Schlein: “Dell’ex Ilva se ne occupi Meloni”

CP -
“Siamo davanti a un possibile disastro sociale: intere famiglie e territori già fragili potrebbero essere travolti dalle conseguenze di una crisi che il governo...
Read more

Kyma Ambiente, tensioni tra Spalluto e De Molfetta

CP -
di Maria D'Urso Dissapori sulla gestione delle micro discariche a cielo aperto Tensioni ai vertici di Kyma Ambiente. Sembrerebbe che tra il presidente della municipalizzata dell'igiene...
Read more

Taranto, forte odore di gas in città: Maiorino presenta un esposto

CP -
"La verità è che non c’è stato alcun coordinamento, nessuna valutazione seria dei rischi, nessun rispetto per i cittadini, per gli studenti, per le...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand