Massafra al voto: Zaccaro e Fisicaro ai seggi

Ballottaggio decisivo nel comune ionico: i due candidati si sono recati alle urne, mentre l’affluenza segna un leggero calo rispetto al primo turno

Ballottaggio in corso anche a Massafra, dove i cittadini sono nuovamente chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco. I due candidati in corsa, Giancarla Zaccaro ed Emanuele Fisicaro, si sono recati regolarmente ai seggi in momenti diversi della giornata, per esercitare il proprio diritto di voto.

Secondo i primi dati, l’affluenza registra un lieve calo rispetto al primo turno. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23:00 di questa sera e riprenderanno domani, lunedì 9 giugno, dalle 7:00 alle 15:00.

Massafra resta in attesa dell’esito delle urne per conoscere il nome del prossimo sindaco che guiderà la città nei prossimi cinque anni.