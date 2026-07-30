Massafra, consiglio comunale: l’ ingresso di Schiattone

di Angelo Nasuto

La consigliera fa parte del gruppo della lista Futura ed è considerata una fedelissima della sindaca Giancarla Zaccaro, perché proviene dalla condivisione di esperienze lavorative in comune con l’attuale primo cittadino

Stamattina si è tenuto il Consiglio Comunale di Massafra. La seduta è stata utile soprattutto per il provvedimento di surroga con cui ha fatto il suo ingresso nella massima assise cittadina la consigliera Maddalena Schiattone, in virtù della nomina ad assessore dell’ormai ex consigliere Michele Bommino.

La neo consigliera ha espresso con un breve discorso i suoi auspici per la sua nuova esperienza politica. Ricordiamo che la Schiattone fa parte del gruppo della lista Futura ed è considerata una fedelissima della sindaca Giancarla Zaccaro, perché proviene dalla condivisione di esperienze lavorative in comune con l’attuale primo cittadino. Da registrare assenze di alcuni consiglieri di opposizione, tra cui quella del consigliere FdI Ramunno, giustificata per inderogabili impegni professionali come ha comunicato il Presidente del Consiglio Raffaele Gentile.



Lo stesso Gentile ha proclamato, grazie ad una comunicazione, la dichiarazione di appartenenza al neo gruppo di Forza Italia dei consiglieri di maggioranza Pilolli e D’Errico. Dunque la compagine governativa accoglie questa nuova appartenenza, nota da qualche mese, con la piccola anomalia che i due consiglieri riconoscono il ruolo di capogruppo nella dott.ssa Massaro (assente stamane), la quale però fa parte dell’opposizione. Ricordiamo che Giandomenico Pilolli e Antonio D’Errico l’anno scorso furono eletti rispettivamente nelle liste Massafra Libera e Zaccaro Sindaco. Da registrare un discorso della sindaca sulla ridefinizione della Giunta Comunale, ricomposta dopo il cosiddetto rimpasto, con l’uscita di scena di Maraglino e Lisi e la nomina di Bommino (deleghe a Spettacolo, Sport, Polizia Locale e Sicurezza).

La consigliera Mastrangelo ha comunicato in maniera ufficiale l’appartenenza a Massafra Mia, progetto civico, uscendo di fatto dall’UDC. E poi da segnalare il discorso del consigliere seduto sui banchi dell’opposizione Antonio Viesti, che ha evidenziato come il neogruppo forzista sia a sostegno della compagine governativa e della sindaca, rafforzando quel progetto iniziato un anno fa che però ci ha visto contrapposti in campagna elettorale. Che sia un logico preambolo per un futuro ingresso in maggioranza di Viesti? Su tale argomento la consigliera Ida Cardillo, in suo intervento sulla rimodulazione dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari, ha commentato con una battuta sarcastica: “chi dobbiamo considerare opposizione e chi maggioranza?”. Al di là degli equilibri politici, che di fatto sono mutati, nella sostanza sono passati tutti i punti all’ordine del giorno a maggioranza.