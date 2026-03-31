Massafra, Convertino aderisce all’UDC: continuità e progetti concreti per la città

di Angelo Nasuto

“Oggi, con la mia adesione all’UDC, intendo proseguire questo percorso, sostenendo un’amministrazione che fin qui ha dimostrato attenzione e apertura verso i cittadini”

I partiti della maggioranza in Comune continuano a registrare adesioni e nuovi ingressi. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Daniele Convertino, già attivo nel mondo sindacale e nel tessuto associativo cittadino; il noto sindacalista entra ufficialmente a far parte dell’Unione di Centro (UDC) di Massafra e la sua adesione arriva come espressione di una visione politica moderata, attenta al dialogo e ai valori sociali e civici che da sempre ispirano il suo percorso.

Convertino vanta una lunga esperienza sindacale: dal 2003 al 2018 ha militato tra le fila della FIM CISL, per poi proseguire come iscritto alla USB. Oggi è dipendente di Acciaierie d’Italia e, parallelamente, contribuisce da anni all’attività di famiglia nel centro storico della Tebaide. Accanto all’impegno professionale, ricopre anche il ruolo di vicepresidente dell’associazione “Noi per Massafra 2050”, realtà attiva nella valorizzazione del centro storico attraverso eventi e iniziative culturali volte al rilancio di una parte della città ricca di storia ma spesso trascurata.

Il neo entrato nel partito centrista in passato si era candidato, anche alle amministrative dell’anno scorso, per offrire un contributo concreto alla vivibilità del centro storico, “ma– ha spiegato – anche se non sono stato eletto, ho continuato a lavorare con spirito costruttivo per il bene comune. Oggi, con la mia adesione all’UDC, intendo proseguire questo percorso, sostenendo un’amministrazione che fin qui ha dimostrato attenzione e apertura verso i cittadini”.

L’ennesimo ‘endorsement’ ottenuto dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Giancarla Zaccaro, che però ha una precisa motivazione: Convertino ha apprezzato l’ultimo provvedimento che tende a valorizzare il centro storico massafrese, da molti anni abbandonato ad un triste destino. Tramite l’intervento dell’assessore al Bilancio Fernando Lisi, è stata infatti presa la decisione di rendere il suolo pubblico gratuito al 100% per le attività commerciali del centro storico: “si tratta – ha aggiunto Convertino – di un primo ma importante passo verso una riqualificazione concreta e duratura e questa misura mi spinge ancor di più a collaborare e a rendermi partecipe di nuove iniziative future per il rilancio della nostra città”.

Nel gruppo politico, il nuovo entrato troverà una squadra compatta e rappresentata sia in consiglio comunale che in giunta, caratterizzata da un approccio pragmatico e da un impegno civico concreto. Una scelta, dunque, nel segno della continuità di valori e dell’impegno per una Massafra più viva, solidale e dialogante.