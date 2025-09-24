Massafra dice no al dissalatore

di Angelo Nasuto

Accolta all’unanimità, dalla massima assise cittadina, la proposta del consigliere Baccaro

Nella giornata di ieri a Massafra si è tenuto il consiglio comunale; la massima assise cittadina ha esordito con la proposta del capogruppo Maurizio Baccaro, il quale ha illustrato un ordine del giorno che si schiera contro la realizzazione del dissalatore sul fiume Tara, motivando il “NO” sia dal punto di vista ambientale, sia per la fruizione, da parte di molti bagnanti, del noto e apprezzato corso d’acqua.

Dopo l’intervento del sindaco Giancarla Zaccaro, intervenuta evidenziando che la contrarietà è rivolta al sito dell’installazione e all’importanza del dissalatore, non alla tecnologia, all’unanimità il consiglio ha approvato la mozione che impegna il sindaco e la Giunta a rappresentare la contrarietà alla realizzazione dell’impianto sul fiume Tara, agendo in tal senso, per evitare che la fruibilità del fiume sia compromessa. Con la stessa mozione si chiede di valutare, con altri enti e soggetti portatori di interesse, la possibilità di impugnare alla competente autorità giudiziaria tutti gli atti allo stato ricorribili, relativi all’autorizzazione del dissalatore.

Dopo un dibattito, respinta invece la proposta del consigliere capogruppo Giuseppe Losavio, sul sostegno ad un ordine del giorno inerente al tributo 630 del Consorzio Stornara e Tara, per la proposta di legge di iniziativa popolare per modifica di norme del processo tributario (15 voti contrari, 1 astenuto (Viesti) e 3 favorevoli).

Successivamente l’assise è proseguita con lavori di ordinaria amministrazione: approvato con 15 voti favorevoli e 1 astenuto il Bilancio Consolidato (relazione dell’assessore alle Finanze Fernando Lisi) e ratificata pure la variazione d’urgenza al bilancio per l’annunciata installazione di impianti di videosorveglianza che, come ha sottolineato il sindaco, daranno maggior controllo al territorio.

All’unanimità sono state recepite poi le modifiche al Piano Triennale di Opere Pubbliche con variazione al bilancio utili per candidare a finanziamento tali interventi: riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra scolastica “I.C.G. Pascoli – Plesso Iacovelli”, manutenzione straordinaria e miglioramento sismico del Ponte Garibaldi, realizzazione nuova rete di fogna bianca nella parte Nord-Ovest.

In ambito scuola il consigliere Annamaria Antonante incaricato allo Sport ha proposto il regolamento per l’uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico (approvato a maggioranza), evidenziando i termini di presentazione delle richieste e i criteri di assegnazione. Relazioni poi (assessore Annamaria Scarcia) sui riconoscimenti di debito fuori bilancio, in particolar modo per le sentenze esecutive del Giudice di Pace a causa dei ricorsi contro le sanzioni al C.d.S.

Nel dibattito è intervenuto il consigliere Giannotta che ha chiesto perché non si sia mai ricorso in appello per le sentenze rinvenienti da sanzioni “autovelox”. Sullo stesso tema sono intervenuti i consiglieri di maggioranza Giovanni Ventura ed Antonio D’Errico, tutti d’accordo nell’evidenziare l’importanza dell’installazione dell’autovelox, unico strumento adatto per ridurre il numero degli incidenti. Tutti approvati. i riconoscimenti di debiti fuori bilancio iscritti all’ordine del giorno.