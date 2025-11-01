Massafra, Elezioni Regionali: Isabella Lazzaro per il Cdx

di Angelo Nasuto

“Anche per FdI una candidata donna per ribadire l’ importanza della presenza femminile in politica”

A Massafra, in vista delle elezioni regionali si è presentato il centrodestra, tramite la convention del partito con il maggior consenso. Parliamo di Fratelli d’Italia, che giovedì sera ha unito le sue forze partitiche della Tebaide, organizzando una incontro presso il ristorante La Gravina e presentando così ufficialmente la candidatura al rinnovo del Consiglio regionale di Isabella Lazzaro. Erano presenti molti esponenti di rilievo nell’ambito locale, con in testa il consigliere regionale uscente Renato Perrini e i due consiglieri comunali FdI eletti la scorsa primavera Emanuele Fisicaro e Saverio Ramunno.

Naturalmente tra i convitati non poteva mancare la figura del candidato, scelto per prendere parte alla competizione elettorale prevista tra venti giorni: in realtà, anche per FdI si tratta di una candidata, per dare conferme all’importanza della presenza femminile in politica. E parliamo di Isabella Lazzaro, professionista nel campo del diritto al lavoro, proveniente dunque dalla società civile, che qualche mese fa ha già vissuto l’esperienza elettorale nelle consultazioni comunali. Le sue parole sono chiare e riflettono la forza di una compagine politica molto unita: “la mia candidatura – ha dichiarato la Lazzaro – nasce da una decisione di squadra, del mio partito di Massafra. Ma non vi nascondo che affrontare una campagna elettorale in pochi mesi l’avevamo considerata una bella sfida, molto impegnativa”.

L’esponente massafrese confessa che al principio appariva quasi impossibile potersi proporre a livello elettorale, ma proprio per questo è arrivata una motivazione in più per convincersi e vincere la sfida di cui si parlava prima. “La verità – aggiunge orgogliosa – è che tutti hanno puntato su di me e quindi sono qui oggi in qualità di candidata al Consiglio regionale non per puro e mero individualismo, ma per una decisione comune: la mia candidatura è la sintesi dell’unione di intenti della mia sezione con un lavoro di squadra. E questa unione è diventata la nostra forza”.

Dunque Isabella Lazzaro riceve questa fiducia dal suo partito come esponente del territorio e rivela che prende parte alla competizione del voto per una decisione del gruppo partitico: questo chiarisce che la città di Massafra è un bacino elettorale importante, dove tutti i partiti fanno il proprio gioco. E forse questa proliferazione che ha portato alle molteplici candidature massafresi scaturisce da questo gioco delle parti, assolutamente legittimo, e non dai tanti personalismi che in cui politica, soprattutto al giorno d’oggi, rischia di cadere.