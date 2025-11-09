Massafra, FdI: “Dopo cento giorno il progetto civico rivela la sua fragilità”

Di Angelo Nasuto

I consiglieri d’opposizione Fisicaro e Ramunno esprimono un giudizio severo sulla maggioranza del sindaco Zaccaro. “Le promesse di stabilità e buon governo allora si sono trasformate in disillusione”

Fratelli d’Italia Massafra dà un giudizio severo in ambito politico amministrativo all’attuale compagine di governo; il giudizio è sostenuto dai consiglieri comunali d’opposizione Emanuele Fisicaro e Saverio Ramunno, i quali hanno esclamato: “dopo soli cento giorni, la maggioranza del sindaco implode e così il progetto civico rivela tutta la sua fragilità”. Il riferimento della paventata implosione è all’ultimo episodio che ha visto protagonisti un assessore e un consigliere comunale della maggioranza, giunti addirittura a uno scontro fisico e a una denuncia ai Carabinieri, nello specifico l’assessore Cacciapaglia ed il consigliere D’Errico.

“Tutto ciò – hanno ripreso i due –rappresenta un fatto di inaudita gravità istituzionale, come simbolo più evidente del fallimento politico e morale di questa amministrazione”. Dunque, dopo i primi cento giorni di governo dall’insediamento del sindaco emergono da parte di FdI solo parole di critica per chi aveva promesso ai cittadini una stagione di stabilità, collaborazione e buona amministrazione. “Eppure – si aggiunge nella nota – a così breve distanza, ciò che emerge è un quadro desolante di tensioni interne, personalismi e contraddizioni”.

Per i due esponenti del partito il cosiddetto “progetto civico” si dimostra una costruzione artificiosa, priva di coerenza e visione, composta da figure provenienti da ambiti e culture politiche talvolta diametralmente opposte, unite soltanto dall’interesse contingente di occupare il potere. Di conseguenza la città si trova davanti a una maggioranza che sembra lacerata da conflitti personali, lotte di potere e tensioni continue che paralizzano ogni azione amministrativa.

Per questo motivo Fisicaro e Ramunno si chiedono: “se il sindaco non è in grado di garantire il rispetto reciproco e la civile convivenza all’interno della propria squadra, come potrà mai assicurare una gestione seria e responsabile di una città complessa come Massafra? Le promesse di stabilità e buon governo allora si sono trasformate in disillusione”.

In conclusione per i due membri che siedono all’opposizione nella massima assise la Tebaide merita ben altro: e cioè una guida credibile, autorevole e capace di governare nell’interesse della comunità, e non una maggioranza in perenne conflitto, già delegittimata da comportamenti indegni del ruolo istituzionale ricoperto.

“Fratelli d’Italia – concludono – continuerà a esercitare il proprio ruolo di opposizione con fermezza e senso di responsabilità, vigilando affinché il decoro delle istituzioni e l’interesse dei cittadini vengano sempre tutelati”. Nelle prossime sedutedi Consiglio comunale ora si vedrà se gli eventuali scontri dialettici tra le forze di maggioranza e quelle di opposizioneporteranno a conseguenze: o a serrare più le fila nel gioco delle parti o a far scricchiolare la squadra di governo.