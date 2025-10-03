Massafra, Guglielmi candidata nella lista del Pd a sostegno di Decaro

di Angelo Nasuto

Arriva nella tarda mattinata di oggi una nota del PD di Massafra che dà conferme alle indiscrezioni pubblicate ieri in un nostro articolo sul panorama generale dei candidati massafresi al Consiglio regionale. La nota, a firma del segretario cittadino della sezione Dem massafrese Lanfranco Rossi, racconta che ieri, nella riunione della Direzione provinciale, a nome del Partito Democratico di Massafra, lo stesso segretario sezionale Rossi ha avanzato la proposta, come noi avevamo anticipato ieri, della candidatura di Maria Rosaria Guglielmi nella lista del proprio partito, naturalmente a sostegno del candidato Presidente Antonio Decaro.

Le prossime elezioni regionali, ricordiamo, si terranno in Puglia il 23 e 24 Novembre. Il nome della Guglielmi non è assolutamente nuovo alla politica ed al cosiddetto agone elettorale: è stata assessore ai Servizi Sociali per molti anni nell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Quarto, essendo stata negli anni scorsi una colonna portante della compagine governativa, poi fatta cadere un anno fa dalle dimissioni della maggior parte dei consiglieri comunali.

“La candidatura di Maria Rosaria Guglielmi, una delle tre figure femminili che comporranno la lista del Pd nel collegio elettorale di Taranto – ha dichiarato Rossi – attribuisce peso e qualità alla stessa lista e valorizza la rappresentatività della comunità di Massafra nel territorio provinciale. Con la sua candidatura, espressione autentica del centrosinistra di Massafra, intendiamo riconquistare un ruolo centrale nella coalizione a sostegno di Antonio Decaro”.

Il segretario della sezione massafrese ritiene che la prossima competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale consentirà di proseguire un percorso di partecipazione alla costruzione della Puglia del futuro in cui Taranto e il nostro territorio possano costruire la centralità che meritano nella sfida dello sviluppo sostenibile e della crescita della nostra comunità. “Siamo certi che – ha concluso – Maria Rosaria Guglielmi saprà dare il proprio contributo di conoscenza, esperienza e dedizione maturato nel servizio prestato in questi alla Comunità di Massafra”.

Certamente l’ipotesi vera, accreditata e probabile di questa candidatura, la cui investitura è arrivata proprio nell’ultimo incontro di ieri nella direzione tarantina PD, non consente però di unire gli sforzi elettorali su un solo candidato per coalizione. È nota infatti da tempo la discesa in campo proprio dell’ex sindaco Quarto, che per circa otto anni è stato il leader supportato anche dalla stessa Guglielmi. La quale si ritroverebbe l’ex primo cittadino come competitor principale nella sua stessa coalizione alla corsa per il rinnovo del Consiglio Regionale.