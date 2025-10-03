venerdì 3 Ottobre 25
CP

Massafra, Guglielmi candidata nella lista del Pd a sostegno di Decaro

Politica

Articoli Correlati

Massafra verso le Regionali: i candidati in campo

CP -
di Angelo Nasuto La città si prepara a una sfida elettorale con più nomi in corsa Elezioni regionali: Massafra avrà la sua schiera di candidati? Probabilmente...
Read more

Indagine sulle firme elettorali, Perrini: “Andrò a chiarire”

CP -
Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia è intervenuto a seguito della diffusione di notizie relative a un’indagine che lo vedrebbe coinvolto “Andrò a chiarire. Sono...
Read more

Renexia, Lazzaro: “Un’occasione mancata, serve una visione condivisa per il futuro”

CP -
Il consigliere comunale di Fratelli D'Italia commenta la scelta di Renexia di abbandonare Taranto per il progetto delle turbine eoliche Il consigliere comunale di Fratelli...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand